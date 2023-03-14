В одном из городов Днепропетровщины приостановили все котельные: что произошло

Сегодня, 14 марта, в Павлограде приостановили все котельные.
Об этом сообщает КП «Павлоградтеплоэнерго».
Отмечается, что отопления не будет с 12:00 до 17:00. Причина – в связи с потеплением.
В целях экономии энергоресурсов, в связи с благоприятными погодными условиями и повышением температуры наружного воздуха, с 12:00 остановлены все котельные до 17:00, — говорится в сообщении.
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