В одном из городов Днепропетровщины прогремит плановый взрыв: подробности

Поэтому хотим предупредить: сегодня, 9 марта, в Кривом Роге в 12:00 прогремит плановый взрыв.
Это связано с проведением работ в карьере «АрселорМиттал». Громко может быть в Ингулецком и Центрально-Городском районах города.
Поэтому не паникуйте и сохраняйте спокойствие!
Но если в это время будет воздушная тревога, не игнорируйте ее!
Напомним, ранее мы писали, что Зеленский показал последствия ночной ракетной атаки по Украине (ФОТО).
Читайте также:
Автор:
В Днепре после ночных взрывов потерялся пес.
В семье спасателей Днепропетровщины очередная трагическая потеря.
В Днепре выясняют последствие ночного ракетного удара.
Россияне этой ночью нанесли массированный ракетный удар по Украине.
В Днепре после ночных взрывов потерялся пес.
В семье спасателей Днепропетровщины очередная трагическая потеря.
В одном из дворов многоэтажного дома на улице Строителей в Днепре стоят необычные скульптуры из камня.
В Днепре выясняют последствие ночного ракетного удара.
В Днепре появился новый памятник архитектуры.
В Днепре поймали воров горючего.
В ночь на 9 марта россияне атаковали Украину ракетами.
В Днепре "легитимизируют" два сквера.
Россияне этой ночью нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Сегодня, 9 марта, в Днепре из-за угрозы ракетной атаки частные энергоснабжающие компании применили ночью превентивные отключения электроснабжения.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!