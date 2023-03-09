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В одном из городов Днепропетровщины прогремит плановый взрыв: подробности

Сегодня 11:01
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После ночной ракетной атаки каждый громкий звук воспринимается со страхом.

Новости Днепра про В одном из городов Днепропетровщины прогремит плановый взрыв: подробности

Поэтому хотим предупредить: сегодня, 9 марта, в Кривом Роге в 12:00 прогремит плановый взрыв.

Это связано с проведением работ в карьере «АрселорМиттал». Громко может быть в Ингулецком и Центрально-Городском районах города.

Поэтому не паникуйте и сохраняйте спокойствие!

Но если в это время будет воздушная тревога, не игнорируйте ее!

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский показал последствия ночной ракетной атаки по Украине (ФОТО)

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