В одном из городов Днепропетровщины прекращено централизованное водоснабжение

Жители громады! В связи с понижением уровня воды в Каховском водохранилище ниже критического уровня прекращено централизованное водоснабжение, – написал он.

Об этом сообщил городской голова Александр Шаповал.

Из-за этого в Покрове прекращено централизованное водоснабжение.

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