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  • В одном из городов Днепропетровщины прекращено централизованное водоснабжение

В одном из городов Днепропетровщины прекращено централизованное водоснабжение

Сегодня 12:15
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Из-за подрыва Каховской ГЭС Каховское водохранилище стремительно мелеет - уровень воды уже ниже критического уровня.

Новости Днепра про В одном из городов Днепропетровщины прекращено централизованное водоснабжение

Из-за этого в Покрове прекращено централизованное водоснабжение.

Об этом сообщил городской голова Александр Шаповал.

Жители громады! В связи с понижением уровня воды в Каховском водохранилище ниже критического уровня прекращено централизованное водоснабжение, – написал он.

Новости Днепра про В одном из городов Днепропетровщины прекращено централизованное водоснабжение

И опубликовал адреса мест подвоза технической воды жителям:

  • ул. Соборная, 25;
  • ул. Тыквы, 16;
  • ул. Курчатова, 26;
  • ул. Бориса Джонсона, 34;
  • ул. Центральная, 47А;
  • ул. Медицинская, 19;
  • ул. Центральная, 18.

Новости Днепра про В одном из городов Днепропетровщины прекращено централизованное водоснабжение

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине из-за подрыва Каховской ГЭС погибло более 850 кг рыбы: убытков на более чем 7,6 млн грн. 

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