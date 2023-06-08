В одном из городов Днепропетровщины прекращено централизованное водоснабжение

Из-за этого в Покрове прекращено централизованное водоснабжение.
Об этом сообщил городской голова Александр Шаповал.
Жители громады! В связи с понижением уровня воды в Каховском водохранилище ниже критического уровня прекращено централизованное водоснабжение, – написал он.
И опубликовал адреса мест подвоза технической воды жителям:
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине из-за подрыва Каховской ГЭС погибло более 850 кг рыбы: убытков на более чем 7,6 млн грн.
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