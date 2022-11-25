В одном из городов Днепропетровщины освещение оставят всего на трех улицах

И отметил, что на данный момент главным приоритетом питания остаются объекты критической инфраструктуры Новомосковска.

С сегодняшнего дня мы вынуждены оставить уличное освещение только на трех центральных улицах города – Гетманской, 195-й стрелковой дивизии и Сучкова. Он будет включаться только в вечернее время с 16:10 до 20:00, – написал он.

Так, в Новомосковске уличное освещение будет всего на трех улицах.

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