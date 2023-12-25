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  • В одной из общин Днепропетровщины «зачистили» все русифицированные названия

В одной из общин Днепропетровщины «зачистили» все русифицированные названия

Сегодня 18:40
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В обществе на Днепропетровщине полностью вычистили топонимию от российских названий.

Новости Днепра про В одной из общин Днепропетровщины

После принятия закона о дерусификации и деколонизации на Днепропетровщине начали избавляться от названий, не отвечающих требованиям этого документа. Так, сейчас продолжается несколько громких процессов переименования городов в области – Новомосковска, Павлограда и Синельниково.

Как оказалось, в регионе есть община, полностью «зачистившая» свою топонимику от колониального наследия. Об этом сообщил руководитель Украинского центра историко-культурных стратегий Сергей Волынец.

Речь идет о Ляшковской территориальной общине, расположенной на границе с соседней Полтавщиной.

Ляшковская территориальная община Днепровского района первой в Днепропетровской области очистила свою топонимику от колониального наследия. На территории общества не осталось ни одной улицы с символикой имперской или тоталитарной политики, — говорится в сообщении Сергея Волынца.

Осталось «зачистить» еще 85 общин, заметил общественный деятель.

Новости Днепра про В одной из общин Днепропетровщины

Конечно, в маленькой общине этот процесс завершить проще, но когда-то на Днепропетровщине не останется ни одного названия, напоминающего о временах, когда регион был под влиянием соседнего государства 404.

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