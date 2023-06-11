В Одесской области преснеет море после подрыва оккупантами Каховской ГЭС

На шестой день после взрыва россиянами Каховской ГЭС последствия начали ощущать на побережье Черного моря. Из-за того, что десятки тысяч литров пресной воды вылились в морской водоем, ее соленость в несколько раз меньше нормы.
По сути, в Одесской области море начало преснеть.
В трех местах вблизи Одессы специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа зафиксировали, что соленость морской воды в несколько раз меньше нормы.
На побережье продолжает прибивать мусор, дома, бытовую технику, мины и трупы животных. Чистое море, где раньше отдыхали люди, понемногу превращается в грязное болото. Экологи утверждают, что последствия этой катастрофы мы будем ощущать еще долго.
Напомним, ранее в Укргидроэнерго сообщили, что уровень воды в Каховском водохранилище вблизи Никополя упал на 7 метров.
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