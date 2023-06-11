В Одесской области преснеет море после подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Побережье Черного моря преснеет.

На шестой день после взрыва россиянами Каховской ГЭС последствия начали ощущать на побережье Черного моря. Из-за того, что десятки тысяч литров пресной воды вылились в морской водоем, ее соленость в несколько раз меньше нормы.

По сути, в Одесской области море начало преснеть.

В трех местах вблизи Одессы специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа зафиксировали, что соленость морской воды в несколько раз меньше нормы.

Новая Дофиновка (243 причал): взвешенные вещества (показатель, характеризующий количество примесей) – превышение в 1,6 раза; железо – в 9 раз; соленость – ниже нормы в 2,7 раза;

Ланжерон: железо – превышение в 5,2 раза; соленость – ниже нормы в 2,9 раза;

16 станция Большого фонтана: взвешенные вещества – превышение в 1,1 раза; железо – в 3,4 раза; соленость — ниже нормы в 2,9 раза.

На побережье продолжает прибивать мусор, дома, бытовую технику, мины и трупы животных. Чистое море, где раньше отдыхали люди, понемногу превращается в грязное болото. Экологи утверждают, что последствия этой катастрофы мы будем ощущать еще долго.

Напомним, ранее в Укргидроэнерго сообщили, что уровень воды в Каховском водохранилище вблизи Никополя упал на 7 метров.

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