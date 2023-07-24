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В обезвоженном городе на Днепропетровщине мужчина наживался на продаже воды

Сегодня 18:48
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В Днепропетровской области мужчина воспользовался бедой, чтобы заработать деньги.

Новости Днепра про В обезвоженном городе на Днепропетровщине мужчина наживался на продаже воды

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

В Покрове разоблачили мужчину, который обманывал людей на продаже воды. Для этого он размещал объявления на сайтах и в соцсетях. Покупатели делали заказы, отправляли предоплату, а потом так и не получали свой товар.

Обманутые покровчане обратились в полицию.

Правоохранителям удалось обнаружить мошенника. Им оказался 38-летний местный житель, ранее сидевший за имущественные преступления. В июне он разместил несколько объявлений о продаже емкостей с водой на сто литров, которых у него на самом деле не было. Всего он обманул шесть человек.

У горе-бизнесмена изъяли мобильный телефон и часть денег – их вернули потерпевшим.

21 июля злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении 6 фактов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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