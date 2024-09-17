В Нижнеднепровском районе Днепра появятся два новых проезда

Они уже существуют, но теперь получат официальное название и появятся на карте города.

В Нижнеднепровском районе планируют дать названия двум проездам. Об этом говорится в проекте решения на сайте горсовета Днепра.

Дать имя планируют переезду вблизи Полтавского шоссе и улицы Березановской – Сухостановской. А также тому, который возле Полтавского шоссе и переулка Шпакового – он станет улицей Чередницкого.

Ожидается, что за это решение проголосуют на ближайшей сессии горсовета и тогда изменения официально утвердят. Пока на документе нет подписи городского головы Бориса Филатова, поэтому он еще не вступил в юридическую силу.

Однако ситуационные схемы предстоящих проездов утвердили профильные департаменты. Где именно появятся новые топонимы можно увидеть на карте ниже:

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