В Нижнеднепровском районе Днепра появятся два новых проезда

В Нижнеднепровском районе планируют дать названия двум проездам. Об этом говорится в проекте решения на сайте горсовета Днепра.
Дать имя планируют переезду вблизи Полтавского шоссе и улицы Березановской – Сухостановской. А также тому, который возле Полтавского шоссе и переулка Шпакового – он станет улицей Чередницкого.
Ожидается, что за это решение проголосуют на ближайшей сессии горсовета и тогда изменения официально утвердят. Пока на документе нет подписи городского головы Бориса Филатова, поэтому он еще не вступил в юридическую силу.
Однако ситуационные схемы предстоящих проездов утвердили профильные департаменты. Где именно появятся новые топонимы можно увидеть на карте ниже:
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