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В Никополе жена разыскивает своего мужа: пропал без вести еще 16 июня

Сегодня 12:00
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Новости Днепра про В Никополе жена разыскивает своего мужа: пропал без вести еще 16 июня

В Никополе правоохранители устанавливают место нахождения без вести пропавшего 49-летнего Руслана Литвиненко.

25 июля в полицию обратилась женщина и сообщила, что 16 июня ее муж вышел из дома по ул. Никитинской и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 45-55 лет, рост 184 см, глаза карие, волосы короткие черные.

Был одет в темно-синюю футболку, джинсовые шорты, коричневые кроссовки. При себе у него был рюкзак цвета хаки.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, 0994902639, 0950750790.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Никополе мужчина исчез по дороге с работы домой: его ищут родные.

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