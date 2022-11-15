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  • В Никополе задержали мужчину, который ходил по улицам в футболке и кепке с коммунистической символикой

В Никополе задержали мужчину, который ходил по улицам в футболке и кепке с коммунистической символикой

Сегодня 16:39
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В Никополе 33-летний мужчина ходил по улицам в футболке и кепке с коммунистической символикой.

Новости Днепра про В Никополе задержали мужчину, который ходил по улицам в футболке и кепке с коммунистической символикой

Также у него при себе был красный флажок.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители задержали мужчину. 14 ноября ему объявили о подозрении по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Теперь «коммунист» может провести за решеткой до пяти лет.

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