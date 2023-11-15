В Никополе за почти 100 тысяч гривен ремонтируют мемориал «Вечная слава»

Мемориал расположен по адресу: г. Никополь, Аллея Славы, ул. Херсонская. Об этом говорится на сайте Прозоро. Тендер на проведение работ опубликовали 10 ноября и почти сразу объявили победителя.
Ремонтные работы заказало коммунальное предприятие «Городское парковое хозяйство Никопольского городского совета».
Как говорится в описании тендера, искали компанию, которая может предоставить услуги по благоустройству населенных пунктов, а именно услуги по ремонту мемориала «Вечная Слава» в Никополе на улице Херсонской.
Аукцион не проводили, потому что заявку подал один участник. Победитель – Чередниченко Валентин Александрович. На ремонт планируют потратить 94651 гривен.
Завершить ремонтные работы должно до 20 ноября 2023 года.
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