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В Никополе из-за вражеских обстрелов мужчина получил ранения

Сегодня 12:38
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Вчера, 23 декабря, под обстрелами оккупантов находились город Никополь, Марганецкая и Покровская общины

Новости Днепра про В Никополе из-за вражеских обстрелов мужчина получил ранения

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

В результате прилетов ранения 49-летний житель Никопольщины.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, пятиэтажка, админздания, территории частного предприятия, авто, теплицы, перебиты газопроводы и линии электросетей, — говорится в сообщении полиции.

Также повреждены здания, вылетели стекла на окнах, избило имущество людей.

Проводится досудебное следствие по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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