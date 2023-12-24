В Никополе из-за вражеских обстрелов мужчина получил ранения

Проводится досудебное следствие по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Также повреждены здания, вылетели стекла на окнах, избило имущество людей.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, пятиэтажка, админздания, территории частного предприятия, авто, теплицы, перебиты газопроводы и линии электросетей, — говорится в сообщении полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

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