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В Никополе из-за дефицита воды на пунктах разлива установили ограничения

Сегодня 12:33
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В Никополе в одни руки выдают 20 литров воды в день.

Новости Днепра про В Никополе из-за дефицита воды на пунктах разлива установили ограничения

С 10 июня жители Никополя сидят без централизованного водоснабжения. Воду подвозят в цистернах, но ее не хватает. В пунктах разлива были установлены ограничения. Теперь один человек может набрать всего 20 литров.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Все из-за людей, которые набирали сотни литров воды, поэтому ее не хватало всем нуждающимся. В город и район ежедневно завозят бутилированную воду и в больших емкостях. В общем, люди относятся к этим ограничениям с пониманиями, но бывают и скандалы.

Один из курьезных случаев произошел в селе Никопольского района. Цистерну с водой установили на территории частного дома. Местные обвиняют куму одного из чиновников сельсовета, которая не дает соседям набирать воду, хотя привезли ее для всех жителей поселка.

В настоящее время коммунальщики пытаются переработать систему водоснабжения, чтобы брать воду из других источников. В частности, бьют скважины, где это можно сделать.

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Новости Днепра про В Никополе из-за дефицита воды на пунктах разлива установили ограниченияУкраїнська Новости Днепра про В Никополе из-за дефицита воды на пунктах разлива установили ограниченияРусский

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