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В Никополе ввели карантин: какие ограничения ввели

Сегодня 19:18
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В Никополе зафиксировали случай бешенства.

Новости Днепра про В Никополе ввели карантин: какие ограничения ввели

Об этом сообщили в горсовете.

В центре Никополя зафиксировали бешенство животных. Поэтому ввели карантинные ограничения. Сообщается, что вспышку болезни обнаружили 8 ноября, после того как проверили биоматериал от больного животного.

Поэтому с 9 ноября по 9 января 2024 года в городе вводят карантин. Вспышку болезни зафиксировали на территории: от перекрестка ул. Шевченко-Первомайской, перекресток улиц Первомайской-Патриотов Украины, перекресток ул. Патриотов Украины-Преображенской и перекресток улиц Преображенской-Шевченко.

Какие меры предпринимаются:

  • вакцинирование животных, которые могут заболеть бешенством. Вакцинацию проведут специалисты госбольницы бесплатно;
  • надзор за животными подозрительных в заражении бешенством, производиться их изоляция и прививка антирабической вакциной в соответствии со схемой вакцинации;
  • животных больных бешенством могут умертвить;

Кроме этого, в Никополе запретят проведение выставок, выводок собак, вывоз за его пределы собак, кошек и диких животных.

Владельцам собак, кошек и других животных, которые находятся за пределами определенной неблагополучной бешенством территории (вспышки болезни) рекомендовали провести вакцинацию животных от бешенства.

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