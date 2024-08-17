В Никополе возникло возгорание жилого дома в результате вражеских обстрелов

В городе Никополь произошел пожар.

В Никополе в результате вражеских обстрелов загорелся дом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибывшие к месту происшествия спасатели установили, что горит крыша жилого дома на площади 60 кв.м. Пожар ликвидирован, — говорится в сообщении спасателей.

Обошлось без погибших и травмированных.

На месте работали 5 спасателей и пожарная спецтехника.

Сегодня мы писали о том, что Силы ПВО ночью уничтожили над Днепропетровщиной 2 вражеских шахеда.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: