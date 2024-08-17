В Никополе возникло возгорание жилого дома в результате вражеских обстрелов

В Никополе в результате вражеских обстрелов загорелся дом.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибывшие к месту происшествия спасатели установили, что горит крыша жилого дома на площади 60 кв.м. Пожар ликвидирован, — говорится в сообщении спасателей.
Обошлось без погибших и травмированных.
На месте работали 5 спасателей и пожарная спецтехника.
Сегодня мы писали о том, что Силы ПВО ночью уничтожили над Днепропетровщиной 2 вражеских шахеда.
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