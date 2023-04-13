В Никополе во время пожара в собственной квартире погиб мужчина

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный», ссылаясь на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Вчера, 12 апреля, в 20:32 на линию «101» поступило сообщение, что на улице Гагарина в Никополе из квартиры идет густой дым. По вызову были направлены два дежурных отделения спасателей.
Прибывшие по указанному адресу чрезвычайники увидели, что дым идет из квартиры на втором этаже двухэтажного жилого дома. Попав в дом, они обнаружили мужчину 1952 года рождения. Мужчину вынесли из квартиры и передали медикам. К сожалению, они констатировали смерть горожанина.
Пожар локализовали в 20:45 и ликвидировали в 20:55. Огонь уничтожил домашнее имущество в комнате квартиры на площади 2 кв. м.
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