Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Никополе во время повторного обстрела россиян пострадали спасатели

Сегодня 14:39
просмотров

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Новости Днепра про В Никополе во время повторного обстрела россиян пострадали спасатели

С самого утра они обстреливают Никополь. В полдень из-за очередной атаки вспыхнул пожар – на временной остановке горел микроавтобус.

На место прибыли спасатели, чтобы потушить пламя, но в это время россияне нанесли повторный удар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

К сожалению, двое спасателей получили осколочные ранения. Их госпитализировали в больницу.

Также поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

Новости Днепра про В Никополе во время повторного обстрела россиян пострадали спасатели

Новости Днепра про В Никополе во время повторного обстрела россиян пострадали спасатели

Напомним, ранее мы писали, что утром в Днепропетровской области прогремел взрыв: что известно.

Читайте также:

Новости Днепра про В Никополе во время повторного обстрела россиян пострадали спасателиУкраїнська Новости Днепра про В Никополе во время повторного обстрела россиян пострадали спасателиРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на Гагарина произошла ужасная авария из-за «зеленого змея»: что с водителем
Новости Днепра
Сегодня 13:37
В Днепре на Гагарина произошла ужасная авария из-за «зеленого змея»: что с водителем

Вчера вечером, 12 октября, на проспекте Гагарина произошла ужасная авария.

В Днепропетровской области рабочего ударило током, когда он монтировал кабели на столбе: что с ним
Новости Днепра
Сегодня 11:59
В Днепропетровской области рабочего ударило током, когда он монтировал кабели на столбе: что с ним

В Павлоградском районе мужчина травмировался, когда натягивал кабели на электрический…

На Днепропетровщине разоблачили мужчину с липовым военным билетом
Новости Днепра
Сегодня 11:17
На Днепропетровщине разоблачили мужчину с липовым военным билетом

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина разгуливал по улице с…

В одном из городов Днепропетровщины сегодня услышат взрывы: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 10:14
В одном из городов Днепропетровщины сегодня услышат взрывы: что произошло

Без паники – все под контролем!

Последние новости

ТОП-10 мест для велопрогулки в Днепре этой осенью
ТОП-10 мест для велопрогулки в Днепре этой осенью

В эти выходные в Днепре синоптики обещают теплую и солнечную погоду. Самое время для того, чтобы провести возможно последние теплые дни этого года на свежем воздухе и совершить велопрогулку.

Сегодня 15:10
2
просмотров
В Днепре на Гагарина произошла ужасная авария из-за «зеленого змея»: что с водителем
В Днепре на Гагарина произошла ужасная авария из-за «зеленого змея»: что с водителем

Вчера вечером, 12 октября, на проспекте Гагарина произошла ужасная авария.

Сегодня 13:37
0
просмотров
Найдут всех: в Минобороны работают над тем, чтобы уменьшить количество скрывающихся от мобилизации
Найдут всех: в Минобороны работают над тем, чтобы уменьшить количество скрывающихся от мобилизации

В Минобороны хотят внести изменения в нормативно-правовые акты, которые помогут урегулировать вопросы мобилизации и уклонения от нее.

Сегодня 12:49
7
просмотров
В Днепропетровской области рабочего ударило током, когда он монтировал кабели на столбе: что с ним
В Днепропетровской области рабочего ударило током, когда он монтировал кабели на столбе: что с ним

В Павлоградском районе мужчина травмировался, когда натягивал кабели на электрический столб.

Сегодня 11:59
5
просмотров
На Днепропетровщине разоблачили мужчину с липовым военным билетом
На Днепропетровщине разоблачили мужчину с липовым военным билетом

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина разгуливал по улице с поддельным военным билетом.

Сегодня 11:17
1
просмотров
В Днепре «переформатируют» школу современного искусства имени Вадима Сидура: детали
В Днепре «переформатируют» школу современного искусства имени Вадима Сидура: детали

В Днепре могут убрать упоминание известного художника Вадима Сидуры из названия коммунальной школы дизайна и искусства.

Сегодня 10:34
4
просмотров
В одном из городов Днепропетровщины сегодня услышат взрывы: что произошло
В одном из городов Днепропетровщины сегодня услышат взрывы: что произошло

Без паники – все под контролем!

Сегодня 10:14
4
просмотров
В Днепре на Центральном мосту затруднено движение: выберите другой маршрут
В Днепре на Центральном мосту затруднено движение: выберите другой маршрут

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

Сегодня 09:45
6
просмотров
В Днепре угрожали подорвать 32 торговых центра
В Днепре угрожали подорвать 32 торговых центра

"Минеры" снова активизировались.

Сегодня 09:30
5
просмотров
В Украине призывают отменить переход на зимнее время, чтобы сэкономить электроэнергию
В Украине призывают отменить переход на зимнее время, чтобы сэкономить электроэнергию

Традиционно каждую осень Украина переходит на зимнее время.

Сегодня 09:00
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх