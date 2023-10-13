В Никополе во время повторного обстрела россиян пострадали спасатели

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.

С самого утра они обстреливают Никополь. В полдень из-за очередной атаки вспыхнул пожар – на временной остановке горел микроавтобус.

На место прибыли спасатели, чтобы потушить пламя, но в это время россияне нанесли повторный удар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

К сожалению, двое спасателей получили осколочные ранения. Их госпитализировали в больницу.

Также поврежден пожарно-спасательный автомобиль.

Напомним, ранее мы писали, что утром в Днепропетровской области прогремел взрыв: что известно.

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