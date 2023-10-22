В Никополе в результате вражеских обстрелов погиб 71-летний рыбак

Спасатели нашли тело дедушки с удочкой в руке.
Рядом с погибшим были рыбацкие снасти и велосипед.
Вчера россияне снова убили гражданского жителя Никопольского района. Мужчине был семьдесят один год, он не военный и никоим образом не угрожал оккупантам на противоположном берегу бывшего водохранилища, — пишет глава РВА.
Евтушенко в очередной раз напомнил жителям райцентра не выходить на береговую полосу и к воде и не подвергать себя опасности.
Читайте также:
Автор:
Днепровский комик Юрий Ткач извинился за то, что проводил свадьбу…
СК Днепр-1 продолжает погоню за лидерами турнира и победную серию.
Сегодня днем российские войска снова обстреливали мирные общины на Днепропетровщине.
С фасада Днепровской академии музыки демонтировали барельеф композитора Глинки.
Днепровский комик Юрий Ткач извинился за то, что проводил свадьбу у одного из подозреваемых по делу о "секс-вечеринках".
СК Днепр-1 продолжает погоню за лидерами турнира и победную серию.
Сегодня днем российские войска снова обстреливали мирные общины на Днепропетровщине.
Сегодня спасатели вытащили в водоеме вблизи села Красные Поды человека без признаков жизни.
С фасада Днепровской академии музыки демонтировали барельеф композитора Глинки.
На войне погиб защитник Украины из Днепропетровской области Горелый Роман Юрьевич.
Известный шоумен из Днепра Юрий Ткач провел свадьбу фигуру дела "пьяных вечеринок" с секс-насилием. На этих вечеринках девушек якобы спаивали и заставляли заниматься сексом.
Полиция остановила подозрительный мотоцикл Honda в Каменском.
Воспитанник академии ФК "Днепр" Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ.
Во время пожара в городе Павлограде погибла женщина.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!