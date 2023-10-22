В Никополе в результате вражеских обстрелов погиб 71-летний рыбак

Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

Спасатели нашли тело дедушки с удочкой в ​​руке.

Рядом с погибшим были рыбацкие снасти и велосипед.

Вчера россияне снова убили гражданского жителя Никопольского района. Мужчине был семьдесят один год, он не военный и никоим образом не угрожал оккупантам на противоположном берегу бывшего водохранилища, — пишет глава РВА.

Евтушенко в очередной раз напомнил жителям райцентра не выходить на береговую полосу и к воде и не подвергать себя опасности.

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