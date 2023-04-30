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  • В Никополе в результате вражеского обстрела погиб местный житель: еще двое ранены

В Никополе в результате вражеского обстрела погиб местный житель: еще двое ранены

Сегодня 20:33
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Сегодня днем, 30 апреля, российские оккупанты атаковали из тяжелой артиллерии Никополь. В результате вражеского обстрела пострадали не только жилые дома и инфраструктура, но и мирные граждане. Есть погибший и раненые.

Новости Днепра про В Никополе в результате вражеского обстрела погиб местный житель: еще двое ранены

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

От вражеского снаряда погиб 48-летний местный житель. Также пострадали 46-летняя женщина и 80-летний мужчина.

«В городе изуродованы 6 многоэтажек и столько же частных домов. А еще несколько хозяйственных построек, два газопровода, линия электропередач. Последствия обстрелов выясняются. Террор мирных жителей, разрушения, смерть — «фирменный знак» агрессора», — добавил Лысак.

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