В Никополе в результате вражеского обстрела погиб местный житель: еще двое ранены

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
От вражеского снаряда погиб 48-летний местный житель. Также пострадали 46-летняя женщина и 80-летний мужчина.
«В городе изуродованы 6 многоэтажек и столько же частных домов. А еще несколько хозяйственных построек, два газопровода, линия электропередач. Последствия обстрелов выясняются. Террор мирных жителей, разрушения, смерть — «фирменный знак» агрессора», — добавил Лысак.
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