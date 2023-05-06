В Никополе в результате обстрела пострадали трое работников промпредприятия

Россияне обстреляли город в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В субботу, 6 мая, россияне выпустят по Никополю около 40 снарядов. Стреляли из Градов и тяжелой артиллерии. К сожалению, при обстреле ранения получили три работника одного из промышленных предприятий.

Это мужчины 48, 50 и 58 лет.

В городе продолжается угроза артобстрела. Последствия атаки уточняются. Заметим, что Днепропетровщину за эти сутки атакуют не впервые. Ранее от обстрелов пострадала Марганецкая община, а над Днепром и Синельниковским районом сбили четыре дрона-камикадзе. Еще два БПЛА ликвидировали с утра.

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