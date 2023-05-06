В Никополе в результате обстрела пострадали трое работников промпредприятия

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В субботу, 6 мая, россияне выпустят по Никополю около 40 снарядов. Стреляли из Градов и тяжелой артиллерии. К сожалению, при обстреле ранения получили три работника одного из промышленных предприятий.
Это мужчины 48, 50 и 58 лет.
В городе продолжается угроза артобстрела. Последствия атаки уточняются. Заметим, что Днепропетровщину за эти сутки атакуют не впервые. Ранее от обстрелов пострадала Марганецкая община, а над Днепром и Синельниковским районом сбили четыре дрона-камикадзе. Еще два БПЛА ликвидировали с утра.
Читайте также:
Автор:
Жители Кривого Рога тоже слышали звуки взрывов.
Девочка ушла из дома бабушки с подругой.
4 мая в селе Маевка Днепропетровской области произошел несчастный случай:…
Пожалуйста, берегите себя!
В Нижнем Новгороде взорвали Захара Прилепина.
В Днепре посреди улицы потерялся кролик.
Жители Кривого Рога тоже слышали звуки взрывов.
Девочка ушла из дома бабушки с подругой.
В следующий раз такое явление мы сможем увидеть через 20 лет.
Сегодня ночью в Днепре было громко.
В Днепре слышали взрыв.
Зонт сегодня не понадобится!
Российские войска обстреляли группу правоохранителей, вывозивших жителей Бахмута (Донецкая область) в более безопасное место. В результате вражеской атаки погибла женщина.
Трижды в течение дня оккупанты били по Никопольскому району. Из тяжелой артиллерии и РСЗО накрывали Марганецкую, Красногригорьевскую громады и сам Никополь.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!