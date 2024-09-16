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В Никополе спасли контуженого после обстрела лебедя

Сегодня 06:50
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В результате обстрела Никополя пострадал лебедь.

Новости Днепра про В Никополе спасли контуженого после обстрела лебедя

Контуженного лебедя обнаружили после артобстрела Никополя жители села Пивничное. Он сидел посреди дороги. Люди предположили, что птица, вероятно, оглохла после взрывов.

Об этом сообщает ОО «Прихист» на своей странице в Facebook.

Там отметили, что неравнодушные передали пострадавшего лебедя на местное ранчо «Красный камень». Там заботятся о косульах и фазанах и есть вдоволь рыбы. Птице нашли убежище на частном пруду и она сможет улететь в любое время.

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