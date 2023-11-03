В Никополе собака застряла в железном заборе: ее освобождали спасатели

Сегодня утром на линию «101» сообщили о том, что на улице Довгаловской в Никополе в железном заборе застряла собака.
Ей на помощь выехали спасатели.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Специалисты ГСЧС с помощью пилы распили железное ограждение и освободили животное.
С собакой все хорошо.
К спасению четырехлапого привлекли 4 спасателей и 1 единицу техники.
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