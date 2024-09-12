В Никополе россияне обстреляли коммунальщиков, которые помогали пожарным после очередной атаки

Этим утром в Никополе на Днепропетровщине россияне попали по работникам коммунальной службы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Известно, что коммунальщики прибыли на место, где накануне вечером были атакованы врагом специалисты ГСЧС, чтобы отбуксировать поврежденную пожарную машину в пожарно-спасательное подразделение.
Однако враг снова атаковал. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, на Днепропетровщине оккупанты атаковали дронами спасателей, которые тушили пожар после обстрела.
Читайте также:
Автор:
Жительницы Днепра могут бесплатно научиться управлять автобусом.
На улице Терещенковской будут проводить работы по строительству кабельной линии.
Из-за атаки врага повреждена церковь.
В Днепре на реке есть большое количество «диких» островов. Они…
Жительницы Днепра могут бесплатно научиться управлять автобусом.
На улице Терещенковской будут проводить работы по строительству кабельной линии.
Из-за атаки врага повреждена церковь.
В Днепре на реке есть большое количество «диких» островов. Они не большие по своим размерам, часто носят странные названия и добраться до них можно на надувной лодке или каяке. Один из таких островов находится напротив жилмассива Красный Камень.
В Днепре в трамвае мужчина приставал к пассажирке.
В Новомосковске разыскивают Кирилла Черных.
Сегодня, 12 сентября, в Днепропетровской области ввели стабилизационные графики отключения света.
В Днепре есть высокооплачиваемая работа.
На месте нынешнего центра Днепра более 250 лет назад находилась слобода Половица. С нее и берет свое начало наш город. А вот первой «официальной» слободой уже созданного Екатеринослава считается Фабричная.
В Днепропетровской области снова будут выключать свет по графикам.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!