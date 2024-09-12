В Никополе россияне обстреляли коммунальщиков, которые помогали пожарным после очередной атаки

В Никополе враг попал по коммунальщикам, приехавшим на помощь специалистам ГСЧС.

Этим утром в Никополе на Днепропетровщине россияне попали по работникам коммунальной службы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Известно, что коммунальщики прибыли на место, где накануне вечером были атакованы врагом специалисты ГСЧС, чтобы отбуксировать поврежденную пожарную машину в пожарно-спасательное подразделение.

Однако враг снова атаковал. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, на Днепропетровщине оккупанты атаковали дронами спасателей, которые тушили пожар после обстрела.

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