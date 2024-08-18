В Никополе птенец сокола влетел в автомобиль и сломал крыло

Об этом сообщает зооволонтер Анастасия Князева в Facebook.
Птица влетел на скорости в авто, ребята сто достали его из мотора, поломанное крыло завтра едем в клинику. Подскажите, пожалуйста, что это за птица, ястреб или сокол? Чем его сейчас можно накормить? Мышей, сверчков и тараканов сейчас в ночь не найду, — говорится в сообщении Анастасии.
В комментариях девушке посоветовали на первое время сделать для хищника специальный рацион, состоящий из обычных яиц и нежирной говядины.
В городе работает центр защиты животных.Сейчас из-за большого количества бездомных животных в центре почти нет свободных мест.
Пернатыми и четырехлапыми в городе также занимаются волонтеры и зоозащитники.
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