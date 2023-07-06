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В Никополе подготовили эвакуационные пункты в случае аварии на ЗАЭС

Вчера 20:30
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В Никополе подготовили пункты сбора в случае эвакуации из-за аварии на ЗАЭС. Всего их 17. При себе необходимо иметь документы, сменную одежду, герметично упакованные продукты на трое суток, питьевую воду. Об этом сообщили на сайте Никопольского горсовета.

Новости Днепра про В Никополе подготовили эвакуационные пункты в случае аварии на ЗАЭС

Адреса пунктов эвакуации:
 
  • Лицей №19 (г. Никополь, ул. Добролюбова, 47);
  • Лицей № 23 (г. Никополь, ул. Корбута, первая);
  • Лицей №25 (г. Никополь, ул. Трубников, 46);
  • Лицей №13 (г. Никополь, ул. Героев Чернобыля, 65);
  • Лицей №2 (г. Никополь, ул. Героев Чернобыля, 68);
  • Металлургический техникум (г. Никополь, ул. Трубников, 8);
  • Никопольское медицинское училище (г. Никополь, ул. Херсонская, 4);
  • Лицей № 4 (г. Никополь, ул. Патриотов Украины, 111);
  • Лицей № 24 (г. Никополь, ул. Первомайская, 13);
  • Лицей №20 (г. Никополь, ул. Шевченко, 204);
  • Никопольское УЭГХ (г. Никополь, ул. В. Емца, 51);
  • Лицей №16 (г. Никополь, ул. Долгаловская, 279);
  • Гимназия №18 (г. Никополь, ул. Победы, 39);
  • Гимназия № 14 (г. Никополь, ул. Гайдамацкая, 33);
  • Лицей №6 (г. Никополь, ул. Электрометаллургов, 55);
  • Никопольский колледж ДГАУ (г. Никополь, ул. Патриотов Украины, 167);
  • Лицей №3 (г. Никополь, ул. Шевченко, 67).
Эвакуировать своих домашних животных можно при соблюдении установленных в Украине правил транспортировки животных. Необходимо иметь ветеринарное свидетельство для перевозки животных, справку о наличии всех прививок и справку о состоянии здоровья. Животное не должно создавать дискомфорт, угрозу здоровью для других пассажиров в салоне автобуса и уничтожать имущество.

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