В Никополе отец насиловал маленьких дочерей и сына, а мама не реагировала: что сейчас с детьми

В прокуратуре сообщили о завершении расследования дела об отце, совершавшем сексуальное насилие над своими детьми. Дело было передано в суд, где мужчине изберут соответствующее наказание.
В сентябре Никополь всколыхнула жуткая новость. Местный житель систематически насиловал своих малолетних детей, пока жены не было дома. Двум девочкам и мальчику тогда было 8, 9 и 11 лет. Пострадавшие жаловались на отца своей маме, но та не реагировала на это.
Впоследствии маму лишили родительских прав, потому что та не выполняла свои обязанности. Малышей изъяли из семьи и передали на воспитание к приемным родителям. Тогда дети решились рассказать жуткие подробности о своем отце, который неоднократно их насиловал.
Опекуны обратились в полицию, после чего правоохранители задержали отца-насильника и взяли мужчину под стражу.
В настоящее время дети живут вместе с новыми родителями-опекунами. Их родного папу будут судить по двум статьям об изнасиловании. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
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