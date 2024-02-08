В Никополе неизвестные расстреляли автомобиль заместителя мэра: он погиб

Правоохранители начали досудебное расследование.

Сегодня утром, 8 февраля, на одной из улиц Никополя неизвестные из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского головы.

В результате обстрела мужчина погиб на месте.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). В настоящее время продолжаются следственные действия с целью установления лиц, причастных к совершению преступления.

Обновлено: в ГУ НП в Днепропетровской области сообщили, что правоохранители установили приметы нападавшего. На розыск подозреваемого ориентирован весь личный состав полиции региона.

8 февраля около 9 утра в полицию поступило сообщение, что неизвестный расстрелял автомобиль, принадлежащий заместителю городского головы Никополя. На месте происшествия полицейские установили, что нападавший применил неустановленное оружие, в результате чего автомобиль загорелся. После тушения пожара в салоне было обнаружено тело 59-летнего мужчины. На розыск подозреваемого ориентирован весь личный состав полиции региона, — говорится в сообщении.

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