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  • В Никополе на борде с информацией об УПЦ МП заметили букву «Z» — символ российской агрессии

В Никополе на борде с информацией об УПЦ МП заметили букву «Z» — символ российской агрессии

Сегодня 14:21
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В Никополе Днепропетровской области заметили букву "Z" - символ российской агрессии - на одном из бордов.

Новости Днепра про В Никополе на борде с информацией об УПЦ МП заметили букву

Вражеский символ заметили возле бывшего ЛДЦ на Лапинке 28 июля. Он был нарисован белой краской.

Об этом пишет Nikopolnews.

Букву, которую российские террористы используют для обозначения своей техники, разместили возле и на борде с информацией об УПЦ МП, которая находится рядом.

Новости Днепра про В Никополе на борде с информацией об УПЦ МП заметили букву

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