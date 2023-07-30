В Никополе на борде с информацией об УПЦ МП заметили букву «Z» — символ российской агрессии

Букву, которую российские террористы используют для обозначения своей техники, разместили возле и на борде с информацией об УПЦ МП, которая находится рядом.

Вражеский символ заметили возле бывшего ЛДЦ на Лапинке 28 июля. Он был нарисован белой краской.

В Никополе Днепропетровской области заметили букву "Z" - символ российской агрессии - на одном из бордов.

В ночь на воскресенье, 30 июля, в Кривом Роге умерла…

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