В Никополе муж толкнул жену из-за ревности: она умерла

Ужасный инцидент произошел в Никополе 27 июля около двух часов ночи.

Как сообщили в полиции, на линию «102» позвонили местные жители. Они рассказали, что между супругами, проживающими по соседству, возникла ссора, во время которой мужчина, вероятно, убил женщину.

На место происшествия выехали правоохранители. Они выяснили, что между 51-летним мужчиной и 47-летней женщиной возникла ссора из-за ревности. Подозреваемый толкнул жену, после чего она упала и ударилась головой. От полученных травм она скончалась.

Полицейские задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

28 июля подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина чуть не убил своего друга из-за ревности.

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