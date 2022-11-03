В Никополе авто перевернулось на крышу: в результате ДТП пострадала женщина (ФОТО)

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
ДТП произошло около часу дня. К спасателям обратились никопольчане, сообщившие об аварии на улице Электрометаллургов.
Прибывшие на вызов спасатели, увидели перекинувшийся на крышу автомобиль. Известно, что произошло ДТП между двумя легковушками. В опрокинутой машине находилась 54-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу работники экстренной медицинской помощи. В каком состоянии потерпевшая не уточняется.
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Яна Юхименко
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