В Никополь из-за удара дроном-камикадзе пострадал полуторагодовалый мальчик

Напомним, в ночь на 9 августа в Днепре раздавались взрывы, а в области из-за боевых действий загорелась электроподстанция.

В Никополе из-за попадания дрона-камикадзе пострадал ребенок. Полуторагодовалый мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести. Среди потерпевших и 21-летняя женщина. Лечится амбулаторно.

В Никополе на Днепропетровщине FPV-дрон повредил пятиэтажку.

В Днепре спасали военного, в теле которого застрял пуля.

Никопольский район обстреливался россиянами почти целый день.

Чиновница отправляла бойцов на передовую только по документам.

На месте кафе «Остров» на Монастырском в Днепре раньше была необычная смотровая площадка В Днепре на Монастырском острове много лет работало необычное кафе. Уникальность его состояла не в блюдах или напитках, а в месте, где это кафе располагалось. Находилось оно на смотровой площадке острова. Сама площадка была сделана из модели арки Мерефо-Херсонсокого моста.… 1 просмотров