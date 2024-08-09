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  • В Никополь из-за удара дроном-камикадзе пострадал полуторагодовалый мальчик

В Никополь из-за удара дроном-камикадзе пострадал полуторагодовалый мальчик

Сегодня 21:59
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В Никополе на Днепропетровщине FPV-дрон повредил пятиэтажку.

Новости Днепра про В Никополь из-за удара дроном-камикадзе пострадал полуторагодовалый мальчик

В Никополе из-за попадания дрона-камикадзе пострадал ребенок. Полуторагодовалый мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести. Среди потерпевших и 21-летняя женщина. Лечится амбулаторно.

Повреждена пятиэтажка, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Напомним, в ночь на 9 августа в Днепре раздавались взрывы, а в области из-за боевых действий загорелась электроподстанция.

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Новости Днепра про В Никополь из-за удара дроном-камикадзе пострадал полуторагодовалый мальчикУкраїнська Новости Днепра про В Никополь из-за удара дроном-камикадзе пострадал полуторагодовалый мальчикРусский

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