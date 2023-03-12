В Новомосковском районе в сгоревшем доме обнаружили тело 85-летней бабушки

В Днепропетровской области пенсионерка погибла во время пожара.

Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

Утром 12 марта спасателям поступило сообщение о пожаре по улице Заречная в поселке Орловщина Новомосковского района.

Прибыв на вызов, пожарные выяснили, что горит одноэтажный частный дом. В результате возгорания уничтожены крыша, перекрытия и вещи внутри дома.

Во время тушения пожара внутри дома обнаружили тело 85-летней бабушки. Укрощали огонь 10 спасателей. Через час возгорания удалось полностью ликвидировать.

Напомним, ранее в одном из поселков области травмировался пенсионер, который жег сухостой. 83-летний мужчина случайно упал в огонь и получил серьезные ожоги. Дедушку отвезли в больницу, а пожарные потушили горящую траву.

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