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В Новомосковском районе горел лес

Сегодня 21:59
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В Новомосковском районе произошел лесной пожар.

Новости Днепра про В Новомосковском районе горел лес

Сегодня, 13 августа, днем ​​в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на территории Чернеччинской сельской территориальной общины Новомосковского района горит лес.

Прибывшие к месту вызова спасатели установили, что горит хвойная подстилка леса на общей площади 2.5 га. Через несколько часов пожар ликвидировали.

Погибших и травмированных в результате возгорания нет.

Тушением пожара занимался 21 спасатель с помощью 5 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Новости Днепра про В Новомосковском районе горел лес

Новости Днепра про В Новомосковском районе горел лес

Напомним, в Днепропетровской области пылала фабрика.

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