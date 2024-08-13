В Новомосковском районе горел лес

Тушением пожара занимался 21 спасатель с помощью 5 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Погибших и травмированных в результате возгорания нет.

Прибывшие к месту вызова спасатели установили, что горит хвойная подстилка леса на общей площади 2.5 га. Через несколько часов пожар ликвидировали.

Сегодня, 13 августа, днем ​​в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на территории Чернеччинской сельской территориальной общины Новомосковского района горит лес.

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