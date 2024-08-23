В Новомосковске женщина получила ожоги из-за возгорания травы

В Новомосковске на пожаре пострадала женщина.

Событие случилось на улице Гетманской. Там горела трава на площади 0,5 га. Женщина, 1962 года рождения, получила ожоги рук и ног. Ее госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

В Новомосковском районе близ села Чернеччина горела подстилка хвойного леса на площади 1 га. Пожар потушили пожарные.

Всего за прошедшие сутки, 22 августа, пожарные ликвидировали 95 пожаров в природных экосистемах. Общая площадь возгораний – 72 га.

В ГСЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не поджигать сухую траву.

«В очередной раз призываем граждан быть сознательными и заботиться о правилах пожарной безопасности на открытых территориях! Небрежное и легкомысленное отношение к противопожарным мерам может спровоцировать значительный материальный ущерб, нанести вред вашей жизни и здоровью и окружающей среде”, — сообщили в ГСЧС.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: