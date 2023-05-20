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В Новомосковске второй раз задержали фаната «вагнеровцев»

Сегодня 13:16
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Мужчина уже получал подозрение за антиукраинскую пропаганду, но не раскаялся и попал в руки СБУ во второй раз.

Новости Днепра про В Новомосковске второй раз задержали фаната

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным силовиков, житель Новомосковска активно героизировал боевиков, воюющих против украинцев. В своих соцсетях он публиковал основные месседжи роспропаганды. Больше всего он увлекался наемниками «Вагнера» и «кадыровцами» и ждал прихода русского мира на территорию нашей области. Публикации сопровождались личными комментариями, где он глорифицировал действия путинского режима.

Более того, ему уже объявляли о подозрении за антиукраинскую пропаганду, но он не раскаялся, и во второй раз попал в поле зрения СБУ, распространяя вражеские месседжи, поэтому теперь правоохранители решают вопрос об избрании для задержанного меры пресечения.

Учитывая системность и отсутствие раскаяния за совершенные действия, сотрудники СБУ инициировали вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время злоумышленнику судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — говорится в сообщении.

 

Новости Днепра про В Новомосковске второй раз задержали фаната

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