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В Новомосковске в собственной квартире сгорела 75-летняя женщина

Сегодня 13:55
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Сегодня, 28 октября, в 10:16 на линию "101" сообщили, что в Новомосковске на улице Гетманской горит квартира.
Новости Днепра про В Новомосковске в собственной квартире сгорела 75-летняя женщина

Фото иллюстративное.

На место происшествия оперативно выехали спасатели, прибыв, они установили, что на третьем этаже пятиэтажного дома горит квартира.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар локализовали в 10:30 и ликвидировали в 10:45. Огонь повредил домашнее имущество на площади 20 кв. м.

К сожалению, во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили обгоревшее тело женщины 1947 года рождения.

К тушению пожара привлекли 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Сурской горел частный дом.

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Новости Днепра про В Новомосковске в собственной квартире сгорела 75-летняя женщинаУкраїнська Новости Днепра про В Новомосковске в собственной квартире сгорела 75-летняя женщинаРусский

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