В Новомосковске в собственной квартире сгорела 75-летняя женщина

На место происшествия оперативно выехали спасатели, прибыв, они установили, что на третьем этаже пятиэтажного дома горит квартира.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар локализовали в 10:30 и ликвидировали в 10:45. Огонь повредил домашнее имущество на площади 20 кв. м.
К сожалению, во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили обгоревшее тело женщины 1947 года рождения.
К тушению пожара привлекли 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Сурской горел частный дом.
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