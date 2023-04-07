Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Новомосковске сгорел дом: погибла женщина и пострадал мужчина

Сегодня 07:15
просмотров

В Новомосковске загорелся частный дом, при пожаре погибла женщина и пострадал мужчина.

Новости Днепра про В Новомосковске сгорел дом: погибла женщина и пострадал мужчина

6 апреля на улице 8 Марта в жилом доме произошел пожар. Пламя охватило все здание. Спасатели приступили к ликвидации возгорания и поиска людей.

Внутри дома они обнаружили тело 68-летней женщины. Также в результате пожара пострадал 47-летний мужчина, его госпитализировали с предварительным диагнозом «ожоги верхних конечностей, закрытая черепно-мозговая травма».

Пожар потушили за 40 минут, огонь повредил крышу, перекрытие дома и имущество на общей площади 100 кв. м.

Новости Днепра про В Новомосковске сгорел дом: погибла женщина и пострадал мужчина

Новости Днепра про В Новомосковске сгорел дом: погибла женщина и пострадал мужчина

Новости Днепра про В Новомосковске сгорел дом: погибла женщина и пострадал мужчина

Новости Днепра про В Новомосковске сгорел дом: погибла женщина и пострадал мужчина

Читайте также:

Новости Днепра про В Новомосковске сгорел дом: погибла женщина и пострадал мужчинаУкраїнська Новости Днепра про В Новомосковске сгорел дом: погибла женщина и пострадал мужчинаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре загорелся частный дом (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    В Днепре загорелся частный дом (ФОТО)

    Сегодня, 6 апреля, в Днепре по улице Чаплинской загорелся частный…

    Ставили на зеро: в Подгородном накрыли подпольный игорный бизнес
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Ставили на зеро: в Подгородном накрыли подпольный игорный бизнес

    Трое жителей Подгородного организовали незаконный игорный бизнес в сети Интернет.

    От семи до десяти: в Новомосковске мужчина украл золото у женщины
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    От семи до десяти: в Новомосковске мужчина украл золото у женщины

    В Новомосковске мужчина ограбил женщину и пытался сбежать из города.

    Аварийные работы завершены: ситуация с водоснабжением в Днепре на вечер 6 апреля
    Новости Днепра
    Вчера 19:45
    Аварийные работы завершены: ситуация с водоснабжением в Днепре на вечер 6 апреля

    По состоянию на 18.00 коммунальщики завершили аварийные работы на повышающей…

    Последние новости

    Бадминтонист из Днепра будет представлять Украину в Европейских Играх 2023
    Бадминтонист из Днепра будет представлять Украину в Европейских Играх 2023

    Об этом сообщили в детско-юношеской спортивной школе по бадминтону Днепропетровского облсовета.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 7 апреля: в Днепре ожидается дождь
    Погода на 7 апреля: в Днепре ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Филатов рассказал, каких договоренностей по Днепру удалось достичь в Кельне
    Филатов рассказал, каких договоренностей по Днепру удалось достичь в Кельне

    Межмуниципальное партнерство способно эффективно укрепить международную поддержку Украины.

    Вчера 23:00
    просмотров
    В Днепре загорелся частный дом (ФОТО)
    В Днепре загорелся частный дом (ФОТО)

    Сегодня, 6 апреля, в Днепре по улице Чаплинской загорелся частный дом.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Ставили на зеро: в Подгородном накрыли подпольный игорный бизнес
    Ставили на зеро: в Подгородном накрыли подпольный игорный бизнес

    Трое жителей Подгородного организовали незаконный игорный бизнес в сети Интернет.

    Вчера 21:15
    просмотров
    От семи до десяти: в Новомосковске мужчина украл золото у женщины
    От семи до десяти: в Новомосковске мужчина украл золото у женщины

    В Новомосковске мужчина ограбил женщину и пытался сбежать из города.

    Вчера 20:30
    0
    просмотров
    Аварийные работы завершены: ситуация с водоснабжением в Днепре на вечер 6 апреля
    Аварийные работы завершены: ситуация с водоснабжением в Днепре на вечер 6 апреля

    По состоянию на 18.00 коммунальщики завершили аварийные работы на повышающей насосной станции на ул. Рыбинская.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Затримали: у Дніпрі двоє чоловіків убили жінку та підпалили її тіло
    Затримали: у Дніпрі двоє чоловіків убили жінку та підпалили її тіло

    В Днепре двое мужчин убили женщину и пытались сжечь её тело.

    Вчера 19:15
    просмотров
    ВСУ уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и отразили более 20 атак, — Генштаб
    ВСУ уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и отразили более 20 атак, — Генштаб

    Украинские военные отразили более 20 атак в Донецкой области и уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

    Вчера 18:45
    просмотров
    Рейтинг вузов Днепра и перечень специальностей, которые в них можно получить
    Рейтинг вузов Днепра и перечень специальностей, которые в них можно получить

    В Днепре стартовала регистрация на НМТ по результатам которого будущие абитуриенты смогут поступить в вуз. Но в какой именно – многие еще не выбрали. Летом 2022 года в Украине был опубликован рейтинг «ТОП-200 лучших вузов страны». При его составлении учитывались…

    Вчера 18:03
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх