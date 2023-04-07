В Новомосковске сгорел дом: погибла женщина и пострадал мужчина

Пожар потушили за 40 минут, огонь повредил крышу, перекрытие дома и имущество на общей площади 100 кв. м.

Внутри дома они обнаружили тело 68-летней женщины. Также в результате пожара пострадал 47-летний мужчина, его госпитализировали с предварительным диагнозом «ожоги верхних конечностей, закрытая черепно-мозговая травма».

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