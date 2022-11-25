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В Новомосковске семилетняя Катеринка сделала сюрприз полиции

Сегодня 10:00
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Семилетняя Катеринка посетила Новомосковский РОВД со сладким сюрпризом.

Новости Днепра про В Новомосковске семилетняя Катеринка сделала сюрприз полиции

Оказывается, она решила сделать приятный сюрприз своей матери-полицейской и ее коллегам. Пока мать была на службе, девочка вместе с родственниками готовила печенье своими руками и навестила отделение.

Как сообщается на странице полиции в Facebook, Катруся рассказала, что очень хотела угостить вкусностями тех, кто охраняет нас в тылу, и подарить им тепло.

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