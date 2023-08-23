В Новомосковске объяснили, зачем тратят деньги на монтаж сцены во время войны

В Новомосковске объявили тендер на закупку сборной металлической сцены с покрытием за 1,2 миллиона гривен и ее монтаж за 509 тысяч. Отмечалось, что она должна быть установлена ко Дню города. Горожане возмутились этим фактом и говорят, что такие расходы не ко времени.
В городском совете Новомосковска объяснили, почему объявили эту закупку. Местные власти утверждают, что сцена будет не одноразовая, а сообщения о тендере будто бы манипулятивные.
По информации горсовета, сцену возле ДК «Металлургов» строят в рамках сотрудничества города с международными организациями, которые неоднократно оказывали грантовую помощь для реализации подобных инициатив и сейчас реализуют новые проекты.
Также ДК «Металлургов» уже является собственностью громады, поэтому сцену будут использовать на постоянной основе для выступлений коллективов, которые здесь занимаются и которым уже не хватает места во дворце культуры.
Такие публикации можно расценивать как информационные вбросы и умышленные действия группы лиц, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в обществе во время войны, а также дискредитацию органов местного самоуправления и руководства общества в военное время. Ведь именно в этих группах систематически появляются сообщения с искаженной информацией. В настоящее время крайне важно фильтровать и не распространять сообщения с сомнительных страниц или групп. Используйте только проверенную информацию из официальных источников, — говорится в сообщении.
Однако жители Новомосковска говорят, что даже если сцена капитальная и не на раз, то такие расходы все равно не уместны во время войны.
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