Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Новомосковске на мусорку выбросили голову свиньи: местные в шоке

Сегодня 11:41
просмотров

Кто именно выкинул голову – неизвестно.
Новости Днепра про В Новомосковске на мусорку выбросили голову свиньи: местные в шоке

Фото условное.

На днях в Новомосковске на одной из мусорок обнаружили шокирующую находку – голову свиньи.

Фото опубликовали местные Telegram-каналы.

Новости Днепра про В Новомосковске на мусорку выбросили голову свиньи: местные в шоке

Местные были в шоке – они не ожидали увидеть такое на мусорке.

Кто именно выбросил голову свиньи – неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что в поселке неподалеку от Днепра в колодце нашли человеческие остатки. 

Читайте также:

Новости Днепра про В Новомосковске на мусорку выбросили голову свиньи: местные в шокеУкраїнська Новости Днепра про В Новомосковске на мусорку выбросили голову свиньи: местные в шокеРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине в кустах обнаружили тело 16-летней девушки: что говорят в полиции
Новости Днепра
Сегодня 13:02
На Днепропетровщине в кустах обнаружили тело 16-летней девушки: что говорят в полиции

Злоумышленника разыскивают.

Вместо штрафа: в Днепре местные своеобразно «наказали» горе-парковщика
Новости Днепра
Сегодня 12:33
Вместо штрафа: в Днепре местные своеобразно «наказали» горе-парковщика

К сожалению, в последнее время случаев неправильной парковки стало больше.

Имеет шрам под левым глазом: на Днепропетровщине разыскивают 14-летнего парня
Новости Днепра
Сегодня 09:30
Имеет шрам под левым глазом: на Днепропетровщине разыскивают 14-летнего парня

В Днепропетровской области полиция разыскивает 14-летнего Даниила Косенкова.

В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 08:30
В одном из городов Днепропетровщины сегодня прогремит взрыв: что произошло

Без паники!

Последние новости

На Днепропетровщине в кустах обнаружили тело 16-летней девушки: что говорят в полиции
На Днепропетровщине в кустах обнаружили тело 16-летней девушки: что говорят в полиции

Злоумышленника разыскивают.

Сегодня 13:02
4
просмотров
Нептун на балконе и мартышка на флюгере: как выглядит дом за 54 млн грн на продажу в Днепре (ФОТО)
Нептун на балконе и мартышка на флюгере: как выглядит дом за 54 млн грн на продажу в Днепре (ФОТО)

В Днепре есть целые улицы, застроенные большими дорогими домами.  Часть этих домов выставлена на продажу. В этих домах есть все – от отдельной гардеробной комнаты до бассейна и нескольких саун.

Сегодня 12:49
6
просмотров
В Днепре спасают бойца, выжившего после двух попаданий на мины и одного прилета дрона
В Днепре спасают бойца, выжившего после двух попаданий на мины и одного прилета дрона

В больнице Днепра спасли военного, который трижды карабкался из лап смерти.

Сегодня 12:47
2
просмотров
Вместо штрафа: в Днепре местные своеобразно «наказали» горе-парковщика
Вместо штрафа: в Днепре местные своеобразно «наказали» горе-парковщика

К сожалению, в последнее время случаев неправильной парковки стало больше.

Сегодня 12:33
2
просмотров
Жители Днепра выманили из бизнесов более 90 млн на продаже зерна, выдавая себя за другие фирмы
Жители Днепра выманили из бизнесов более 90 млн на продаже зерна, выдавая себя за другие фирмы

Как сообщили в ДБР, житель Днепра организовал мошенническую схему и выманил у предпринимателей более 90 млн. гривен.

Сегодня 11:52
1
просмотров
Повестки могут выдавать повторно: кого касается
Повестки могут выдавать повторно: кого касается

Украинцы могут получать повестки даже если уже приходили в ТЦК на проверку.

Сегодня 11:10
2
просмотров
На трибунах выросли маленькие деревца: как сейчас выглядит стадион «Метеор» в Днепре (ФОТО)
На трибунах выросли маленькие деревца: как сейчас выглядит стадион «Метеор» в Днепре (ФОТО)

Грустное зрелище.

Сегодня 10:56
2
просмотров
В Днепропетровской области бывший уголовник готовил ракетный удар по заводу
В Днепропетровской области бывший уголовник готовил ракетный удар по заводу

В Каменском осудили бывшего преступника, готовившего ракетный удар по одному из заводов.

Сегодня 10:26
5
просмотров
Больница Руднева в Днепре возобновляет экстренную и плановую госпитализацию пациентов: подробности
Больница Руднева в Днепре возобновляет экстренную и плановую госпитализацию пациентов: подробности

В августе в Днепре в городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка имени Руднева произошла чрезвычайная ситуация: пациенты получили тяжелую побочную реакцию на медпрепарат, который применяли для внутривенного наркоза.

Сегодня 10:00
8
просмотров
Имеет шрам под левым глазом: на Днепропетровщине разыскивают 14-летнего парня
Имеет шрам под левым глазом: на Днепропетровщине разыскивают 14-летнего парня

В Днепропетровской области полиция разыскивает 14-летнего Даниила Косенкова.

Сегодня 09:30
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх