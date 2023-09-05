В Новомосковске на мусорку выбросили голову свиньи: местные в шоке

На днях в Новомосковске на одной из мусорок обнаружили шокирующую находку – голову свиньи.
Фото опубликовали местные Telegram-каналы.
Местные были в шоке – они не ожидали увидеть такое на мусорке.
Кто именно выбросил голову свиньи – неизвестно.
Напомним, ранее мы писали, что в поселке неподалеку от Днепра в колодце нашли человеческие остатки.
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