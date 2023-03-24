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  • В Новомосковске мужчина гонялся за коммунальщиками с топором: его задержали

В Новомосковске мужчина гонялся за коммунальщиками с топором: его задержали

Сегодня 16:37
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Злоумышленника нашли.

Новости Днепра про В Новомосковске мужчина гонялся за коммунальщиками с топором: его задержали

В Новомосковске на Днепропетровщине задержали мужчину, который вчера гонялся за коммунальщиками с топором.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровщины.

Инцидент произошел 23 марта, когда коммунальщики приехали обрезать деревья вблизи одной из многоэтажек. Впрочем, им помешал местный житель, выбежавший с топором и угрожавший работникам. После этого он топором разбил лобовое стекло служебного автомобиля и скрылся с места происшествия.

Злоумышленника нашли уже вечером, во время поквартирного обхода и отработки на месте происшествия. Им оказался 46-летний житель Новомосковска. В его доме изъяли топор, которым от разбил авто.

При процессуальном руководстве Новомосковской окружной прокуратуры следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых следственных действий мужчине будет вручено уведомление о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3-х лет. Следствие продолжается.

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