В Новомосковске хозяин самостоятельно задержал вора в своем доме

В Новомосковске хозяин без полицейских задержал вора.

Об этом случае рассказали в областной полиции.

В пятницу, 13 мая, поступил вызов о воровстве в Новомосковске. Полицейским позвонил владелец частного дома и рассказал, что в его дом кто-то забрался, ведь сработала охранная сигнализация.

Хозяин первым прибыл на место и задержал вора, который уже успел перевернуть весь дом в поисках ценных вещей.

Воровством оказался 50-летний местный житель. С помощью отвертки он отжал металлопластиковое окно и забрался внутрь дома. Мужчина «обыскал» половину комнат, когда его застукал владелец дома. Хозяин удерживал вора до приезда полицейских.

Известно, что вор раньше уже был судим. С места преступления изъяли орудие преступления и другие вещдоки. Вору сообщили о подозрении. Санкция статьи в условиях военного положения предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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