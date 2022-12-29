В Новомосковске елка сияла цветами флага страны-оккупанта

В этом году новогодняя красавица засияла цветами флага государства-агрессора. Однако эту ситуацию быстро исправили.
Городской голова Новомосковска Сергей Резник прокомментировал, почему елку украсили именно так.
Он отметил, что Новомосковск является патриотическим городом и никогда не поддерживал страну – агрессора, а цвета на елке – это лишь досадное недоразумение.
Теперь елка в Новомосковске сияет патриотическими цветами. Читайте также:
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