В Новомосковске елка сияла цветами флага страны-оккупанта

У Новомосковську вже стало доброю традицією за тиждень до святкування Нового року проводити у місті офіційне відкриття Новорічно-різдвяної ялинки.

В этом году новогодняя красавица засияла цветами флага государства-агрессора. Однако эту ситуацию быстро исправили.

Городской голова Новомосковска Сергей Резник прокомментировал, почему елку украсили именно так.

Он отметил, что Новомосковск является патриотическим городом и никогда не поддерживал страну – агрессора, а цвета на елке – это лишь досадное недоразумение.

Теперь елка в Новомосковске сияет патриотическими цветами. Читайте также:

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