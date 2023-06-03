В Новомосковске двухлетний ребенок закрыл маму на балконе

В пятницу, 2 июня, в 20:03 в Службу спасения позвонила обеспокоенная женщина. Она рассказала, что двухлетний ребенок случайно закрыл ее на балконе.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что женщина находится на закрытом балконе четвертого этажа. Сотрудники Службы спасения с помощью автолестницы поднялись к женщине и с помощью шанцевого инструмента открыли дверь на балкон.
К счастью, с женщиной и ребенком все хорошо.
К оказанию помощи привлекли 5 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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