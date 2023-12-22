В Новомосковске депутаты неожиданно не поддержали ни одно из новых названий города: в чем дело

Об этом dnepr.info стало известно из онлайн-трансляции заседания городского совета Новомосковска.
На заседании 22 декабря депутаты должны были поддержать одно из возможных названий города. Накануне подвели итоги народного голосования, в ходе которого горожане выбирали между тремя вариантами. Это – Новосамарск, Самар и Новоселица. Больше всего людям понравился Новосамарск. За него отдали свои голоса более 50% участников опроса.
Всего в народном голосовании приняло участие 2 тысячи 339 человек. 1203 голоса отдали за Новосамарск, 974 – за Самар и всего 162 за Новоселицу.
Однако во время голосования в горсовете не поддержали ни один из предложенных вариантов переименования города.
При обсуждении проекта решения несколько депутатов выступили против названия Новосамарск, так как поселок с таким названием есть в Оренбургской области РФ, именно поэтому, по мнению чиновников, это имя выбирать нельзя.
Ранее жители города обратились к нардепу Верховной Рады Руслану Лозинскому с жалобой на действия горсовета, который избрал новым именем для Новомосковска — Новосамарск.
В результате ни одно из названий не поддержали. Теперь переименование откладывается на внеочередную сессию, которая состоится в январе. Как отметил мэр Сергей Резник, если депутаты не найдут компромисс, тогда мэр самостоятельно выберет одно из названий и подаст этот вариант в Верховную Раду.
Если город не даст ни одного варианта, тогда Верховная Рада имеет право самостоятельно выбирать для него новое название, а по словам мэра, такого исхода событий городской совет хочет избежать.
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