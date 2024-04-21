В Новокодакском районе Днепра молния убила 45-летнего мужчину

Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на собственные источники.
Вчера в городе серьезно бурлила непогода, к вечеру в разных районах видели молнию и слышали гром.
Во время непогоды возле собственного дома от удара молнии скончался 45-летний мужчина.
Инцидент произошел на улице Старый Путь.
На место сразу вызвали бригаду скорой помощи. К сожалению, мужчина скончался от полученных травм.
Если вы на улице во время непогоды, избегайте высоких деревьев и металлоконструкций, возле которых растут деревья.
Дома лучше выключить электроприборы и держаться подальше от окон.
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