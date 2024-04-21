В Новокодакском районе Днепра молния убила 45-летнего мужчину

Шокирующий несчастный случай произошел вчера в Днепре.

Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на собственные источники.

Вчера в городе серьезно бурлила непогода, к вечеру в разных районах видели молнию и слышали гром.

Во время непогоды возле собственного дома от удара молнии скончался 45-летний мужчина.

Инцидент произошел на улице Старый Путь.

На место сразу вызвали бригаду скорой помощи. К сожалению, мужчина скончался от полученных травм.

Если вы на улице во время непогоды, избегайте высоких деревьев и металлоконструкций, возле которых растут деревья.

Дома лучше выключить электроприборы и держаться подальше от окон.

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