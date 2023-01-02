В новогоднюю ночь в Кривом Роге повесилась переселенка

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.
Известно, что женщине было 30 лет. Она приехала из Великой Александровки Херсонской области.
Предполагают, что на такой отчаянный шаг женщину толкнула ссора с мужем.
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