В новогоднюю ночь в Кривом Роге повесилась переселенка

Предполагают, что на такой отчаянный шаг женщину толкнула ссора с мужем.

Известно, что женщине было 30 лет. Она приехала из Великой Александровки Херсонской области.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах.

В Покровском районе Кривого Рога накануне Нового года повесилась переселенка.

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