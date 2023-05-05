В ночь на 5 мая над Днепропетровской областью сбили вражеские беспилотники

Оккупанты направили на Днепропетровскую область 2 беспилотника. Их успешно уничтожили военные из воздушного командования "Схід".

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также этой ночью армия рф накрыла огнем из артиллерии Никополь. В городе повреждены 10 частных домов, заборы, хозяйственная постройка, линия электропередач и 2 газопровода.

К счастью, погибших и пострадавших в результате обстрелов нет.

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