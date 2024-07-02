В нескольких городах Днепропетровщины ввели почти европейские тарифы на воду

"Золотая" вода уже в кранах некоторых городов Днепропетровщины.

Местный водоканал, отвечающий за поставку воды в город Покров, что на Днепропетровщине, сообщил о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод с 1 июля в три раза. Об этом говорится на сайте местного водоканала.

В частности, тариф будет составлять 130,68 грн за кубометр, из которых 88,74 грн за 1 куб.м – за водоснабжение и 41,94 грн за 1 куб.м за водоотвод.

В коммунальном предприятии такое тарифообразование повышением цен на электроэнергию, ростом цен на горюче-смазочные материалы, различные реагенты, запчасти и т.д.

Это изрядно возмутило местных жителей и не зря, ведь по словам Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, городок Покров в Днепропетровской области по тарифам на воду сравнялся с польской Варшавой. В столице соседней страны потребители платят 11,46 злотых (112 грн. за кубический метр) за воду и канализацию.

Европейские цены на воду установили и в Никополе: 130 грн. за куб. Не отстает Марганец – тариф вырос до 125 грн за куб.

Такие скачки тарифов объясняются тем, что воду в район теперь поставляют через водопровод Запорожье-Марганец-Никополь-Покров, который должен был облегчить жизнь жителей, после того, как люди больше года были без нормального водоснабжения.

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