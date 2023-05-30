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В некоторых районах Днепра исчез свет: что известно

Сегодня 14:14
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В Днепре и области частично исчез свет.

Новости Днепра про В некоторых районах Днепра исчез свет: что известно

В Днепропетровской области незапланированно выключили свет. Кое-где нет электроэнергии и в самом Днепре.

Как сообщили в Центральной энергетической компании, в области происходят экстренные отключения электроэнергии.

Напряжение на наши сети пока не подается, — отмечают в телеграм-канале ЦЭК.

Проблемы не только у абонентов ЦЭК

Об аварийных отключениях сообщают также в Киеве, Харькове, Полтаве, Виннице и многих других украинских городах. Одесский ДТЭК тоже известил своих пользователей об аварии на линии электропередач. В компании отмечают, что должны устранить поломку в ближайшее время.

Ранее в Минэнерго сообщали, что на Днепропетровщине 31 населенный пункт временно без света из-за сложных погодных условий.

Интернет-провайдер Фрегат сообщает, что сейчас в городах Днепр, Каменское, Павлоград, Запорожье, Кременчуг наблюдаются проблемы с доступом в интернет из-за массовых отключений электроэнергии.

Что говорят в ДТЭК

В компании сообщили, что грозы со шквальным ветром привели к обесточиванию более 70 трансформаторных подстанций и частичных отключений в Днепре, Павлограде и других населенных пунктах. Ликвидацией поломок занимаются аварийные бригады. Части потребителей свет уже вернули, но по словам ДТЭК, непогода на Днепропетровщине продолжается. В настоящее время обесточено еще около 600 домов.

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